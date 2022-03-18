【速報】鳥取県で79人感染　18日新型コロナ

鳥取県は18日、新たに79人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が43人、県中部が７人、県西部が29人。



▶鳥取県で74人感染、17日新型コロナ

▶【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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