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【速報】広島県呉市で40人感染、18日新型コロナ

2022/3/18 10:50

呉市役所

　広島県呉市は18日、市内で新たに40人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　


▶広島県内で950人感染　17日新型コロナ、１週間前より95人増

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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