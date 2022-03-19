【速報】広島県内で718人感染１人死亡 19日新型コロナ
2022/3/19 18:59
広島県内で19日、７１８人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の12日（７２８人）と比べ10人減った。また福山市は患者１人の死亡も明らかにした。⇨【詳報】はこちら
７１８人の居住地は、広島市３００人▽福山市１７１人▽呉市87人▽東広島市47人▽廿日市市27人▽尾道市14人▽府中町９人▽海田町９人▽熊野町９人▽三原市９人▽大竹市７人▽三次市５人▽坂町４人▽北広島町４人▽庄原市４人▽江田島市３人▽大崎上島町３人▽世羅町２人▽神石高原町２人▽安芸太田町１人▽竹原市１人。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
▶広島県内774人感染2人死亡、広島市で学校クラスター5件 18日新型コロナ
広島県内で19日、７１８人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の12日（７２８人）と比べて10人減った。福山市が１人の死者を公表し、県内の死者の累計は４３７人となった。
広島県福山市は19日、市内で新たに１７１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の12日（１１２人）と比べ59人多く、１００人を上回るのは５日連続。患者１人が死亡したと明らかにした...
広島県内で19日、７１８人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の12日（７２８人）と比べ10人減った。また福山市は患者１人の死亡も明らかにした。⇨【詳報】はこちら ７１８人の居...
広島県呉市は19日、市内で新たに87人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
岡山県で１９日、新たに350人の新型コロナ感染が明らかになった。また、2件のクラスター発生が確認された。 感染者の内訳は、岡山市155人（居住地確認中）、倉敷市92人、津山市16人、玉野市15人、瀬...