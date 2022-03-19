【速報】広島県内で718人感染１人死亡　19日新型コロナ

広島県内で19日、７１８人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の12日（７２８人）と比べ10人減った。また福山市は患者１人の死亡も明らかにした。⇨【詳報】はこちら

７１８人の居住地は、広島市３００人▽福山市１７１人▽呉市87人▽東広島市47人▽廿日市市27人▽尾道市14人▽府中町９人▽海田町９人▽熊野町９人▽三原市９人▽大竹市７人▽三次市５人▽坂町４人▽北広島町４人▽庄原市４人▽江田島市３人▽大崎上島町３人▽世羅町２人▽神石高原町２人▽安芸太田町１人▽竹原市１人。

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県内774人感染2人死亡、広島市で学校クラスター5件 18日新型コロナ

▶広島県、会食人数制限を解除 新型コロナ

▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀

