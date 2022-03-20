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【速報】広島市291人、福山市132人、呉市36人感染　20日新型コロナ

2022/3/20 11:45

▶広島市で291人感染　20日新型コロナ

▶広島県福山市132人感染　20日新型コロナ

▶広島県呉市36人感染、２人死亡　20日新型コロナ

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