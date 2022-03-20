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【速報】島根県で60人感染　20日新型コロナ

2022/3/20 10:17

島根県庁

　島根県と松江市は20日、新たに60人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別で松江47人、出雲５人、浜田、益田各３人、雲南２人。３月の感染者は計１９５７人となった。　


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