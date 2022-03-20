【速報】島根県で60人感染　20日新型コロナ

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島根県庁
島根県と松江市は20日、新たに60人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別で松江47人、出雲５人、浜田、益田各３人、雲南２人。３月の感染者は計１９５７人となった。
▶広島市で291人感染 20日新型コロナ▶広島県福山市132人感染 20日新型コロナ▶広島県呉市36人感染、２人死亡 20日新型コロナ▶ニュースレターな...
広島県呉市は20日、市内で新たに36人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、入院中の感染者２人が死亡したと明らかにした。市内の死者は53人となった。
広島県福山市は20日、市内で新たに１３２人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の13日（１３８人）と比べて６人減った。
山口県は20日、岩国市内で見つかった２頭の野生イノシシから豚熱（ＣＳＦ）の感染を確認したと発表した。１頭は地域住民が死骸を発見し、もう１頭は猟師が衰弱した状態で捕獲した。18日の発表に続き、県内の豚...
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