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【速報】鳥取県で75人感染　20日新型コロナ

2022/3/20 10:19

鳥取県庁

　鳥取県は20日、75人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。鳥取市など県東部での確認が43人、県中部７人、県西部が25人。　


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