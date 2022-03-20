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【速報】山口県岩国市で豚熱相次ぎ確認　野生イノシシから

2022/3/20 10:34

山口県庁

　山口県は20日、岩国市内で見つかった２頭の野生イノシシから豚熱（ＣＳＦ）の感染を確認したと発表した。１頭は地域住民が死骸を発見し、もう１頭は猟師が衰弱した状態で捕獲した。18日の発表に続き、県内の豚熱の感染確認は３例目になった。


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