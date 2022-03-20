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【速報】広島県福山市で132人感染　20日新型コロナ

2022/3/20 10:45

福山市役所

　広島県福山市は20日、市内で新たに１３２人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の13日（１３８人）と比べて６人減った。　


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