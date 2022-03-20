【速報】広島県呉市で36人感染、２人死亡 20日新型コロナ

広島県呉市は20日、市内で新たに36人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、入院中の感染者２人が死亡したと明らかにした。市内の死者は53人となった。

