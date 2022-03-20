【速報】広島県で660人感染２人死亡、20日新型コロナ

広島県内で20日、６６０人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の13日（６６１人）と比べ１人減った。また呉市は患者２人の死亡も明らかにした。

６６０人の居住地は、広島市２９１人▽福山市１３２人▽東広島市67人▽呉市36人▽尾道市27人▽廿日市市22人▽三原市18人▽海田町17人▽府中町13人▽三次市、世羅町各５人▽江田島市、熊野町各４人▽安芸高田市３人▽府中市、大竹市、坂町、安芸太田町、岡山県各２人▽庄原市、北広島町、大崎上島町、神石高原町、千葉県、京都市各１人。



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