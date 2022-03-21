【速報】山口県で169人感染、21日新型コロナ
2022/3/21 15:24
山口県で21日、新たに１６９人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市73人、山口市21人、防府市16人、周南市15人、宇部市10人、下松市、山陽小野田市、萩市が各７人、岩国市６人、光市、柳井市、平生町が各２人、福岡県１人。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で21日、新たに１６９人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市73人、山口市21人、防府市16人、周南市15人、宇部市10人、下松市、山陽小野田市、萩市が各７人、岩国市６人、光市、柳井市、平生町が各２人、福岡県１人。
▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
岡山県で21日、新たに２０６人の新型コロナウイルス感染が発表された。新規感染者数が２００人台にとどまるのは今月14日以来、１週間ぶり。 居住地別の内訳は、岡山市１０８人（調査中）、倉敷市55人、津山...
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▶広島市で216人感染 21日新型コロナ▶広島県福山市84人感染 21日新型コロナ▶広島県呉市34人感染 21日新型コロナ▶ニュースレターなど「中国新聞...
広島県福山市は21日、市内で新たに84人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の14日（90人）と比べて６人減った。
広島地方気象台は21日、広島県内で桜（ソメイヨシノ）が開花したと発表した。平年よりも４日早く、全国トップだった昨年よりも10日遅い。今年は全国で最も早く、福岡県で開花している。