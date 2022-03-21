【速報】山口県で169人感染、21日新型コロナ

山口県で21日、新たに１６９人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は下関市73人、山口市21人、防府市16人、周南市15人、宇部市10人、下松市、山陽小野田市、萩市が各７人、岩国市６人、光市、柳井市、平生町が各２人、福岡県１人。



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