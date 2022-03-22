【速報】広島市140人、福山市86人、呉市19人感染　22日新型コロナ

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▶広島市140人感染 22日新型コロナ
▶福山市86人感染 22日新型コロナ
▶呉市19人感染1人死亡 22日新型コロナ
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連休明け22日の東京外国為替市場の円相場はドルに対して売りが加速し、一時１ドル＝１２０円台前半を付けた。２０１６年２月以来、約６年１カ月ぶりの円安ドル高水準。日本と米国の金融政策の違いが意識された。...
▶広島市140人感染 22日新型コロナ▶福山市86人感染 22日新型コロナ▶呉市19人感染1人死亡 22日新型コロナ▶ニュースレターなど「中国新聞メルマ...
広島県呉市は22日、市内で新たに19人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、感染者１人が21日に亡くなったと明らかにした。市内の死者は54人目。 ▶【グラフ】広島県の新型コロナ...
▶島根県51人感染 22日新型コロナ▶鳥取県77人感染 22日新型コロナ▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀
鳥取県は22日、77人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 鳥取市など県東部での確認が46人、県中部11人、県西部が20人。 ▶【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提...
連休明け22日の東京外国為替市場の円相場はドルに対して売りが加速し、一時１ドル＝１２０円台前半を付けた。２０１６年２月以来、約６年１カ月ぶりの円安ドル高水準。日本と米国の金融政策の違いが意識された。...
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