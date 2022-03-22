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【速報】広島市140人、福山市86人、呉市19人感染　22日新型コロナ

2022/3/22 10:35

▶広島市140人感染　22日新型コロナ

▶福山市86人感染　22日新型コロナ

▶呉市19人感染1人死亡　22日新型コロナ

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