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【速報】広島県福山市86人感染　22日新型コロナ

2022/3/22 10:08

福山市役所

　広島県福山市は22日、市内で新たに86人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の15日（１１５人）と比べて29人減った。　

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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