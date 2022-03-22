【速報】鳥取県77人感染 22日新型コロナ

鳥取県は22日、77人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

鳥取市など県東部での確認が46人、県中部11人、県西部が20人。

▶【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

