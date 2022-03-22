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【速報】鳥取県77人感染　22日新型コロナ

2022/3/22 10:18

鳥取県庁

　鳥取県は22日、77人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

　鳥取市など県東部での確認が46人、県中部11人、県西部が20人。　

▶【グラフ】鳥取県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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