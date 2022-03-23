【速報】広島県で697人感染、２人死亡 23日新型コロナ
2022/3/23 17:28
広島県内で23日、６９７人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の16日（９５２人）と比べて２５５人減った。広島市が１人、呉市が１人の計２人の死者を公表し、県内の死者の累計は４４４人となった。
６９７人の居住地は、広島市２９４人▽福山市１４０人▽呉市49人▽東広島市49人▽廿日市市42人▽三原市37人▽尾道市20人▽府中町９人▽江田島市８人▽海田町８人▽府中市７人▽三次市５人▽安芸太田町５人▽大竹市４人▽坂町４人▽熊野町３人▽安芸高田市１人▽北広島町１人▽大崎上島町１人▽神石高原町１人。県外は９人で、山口県３人、福岡県１人、長崎県５人だった。
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夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、東京都と広島県の事実婚の男女７人が国に損害賠償を求めた２件の訴訟で、最高裁第３小法廷（林道晴（はやし・みちはる）裁判長）は、原告側の上告を退ける決...
鳥取県と鳥取市は23日、新たに81人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同市など県東部での確認が33人、県中部が21人、米子市など県西部が27人となっている。
広島県福山市は23日、市内で新たに１４０人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の16日（１９２人）と比べて52人減った。
島根県と松江市は23日、78人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は松江市43人、出雲市９人、安来市８人、益田市７人、大田市、江津市各３人、浜田市、県外各２人、調査中１人。県は出雲市の事...