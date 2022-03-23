【速報】広島県で697人感染、２人死亡　23日新型コロナ

広島県内で23日、６９７人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の16日（９５２人）と比べて２５５人減った。広島市が１人、呉市が１人の計２人の死者を公表し、県内の死者の累計は４４４人となった。

６９７人の居住地は、広島市２９４人▽福山市１４０人▽呉市49人▽東広島市49人▽廿日市市42人▽三原市37人▽尾道市20人▽府中町９人▽江田島市８人▽海田町８人▽府中市７人▽三次市５人▽安芸太田町５人▽大竹市４人▽坂町４人▽熊野町３人▽安芸高田市１人▽北広島町１人▽大崎上島町１人▽神石高原町１人。県外は９人で、山口県３人、福岡県１人、長崎県５人だった。