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【速報】岡山県で517人感染、学校などクラスター３件発生　24日新型コロナ

2022/3/24 15:06

岡山県庁

　岡山県で24日、新たに517人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。また、クラスターは学校などで３件新たに発生した。
　
　感染者の内訳は、岡山市225人（居住地確認中）、倉敷市166人、総社市23人、津山市20人、赤磐市11人、備前市10人、真庭市と和気町、矢掛町が各6人、玉野市と井原市、早島町が各5人、新見市と浅口市が各4人、瀬戸内市3人、笠岡市と美作市が各2人、高梁市と里庄町、勝央町、美咲町が各1人。県外が10人。

　クラスターは、倉敷市の高齢者福祉施設（感染者12人）と津山市の学校（同5人）、総社市の保育施設（同9人）でそれぞれ発生した。


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