【速報】広島県で９２０人感染、１人死亡　２４日新型コロナ　

広島県内で24日、９２０人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の17日（９５０人）と比べて30人減った。福山市が１人の死者を公表し、県内の死者の累計は４４５人となった。

９２０人の居住地は、広島市４４０人▽福山市１８８人▽東広島市69人▽呉市60人▽廿日市市44人▽三原市37人▽尾道市20人▽海田町12人▽府中町８人▽府中市６人▽江田島市６人▽大竹市５人▽熊野町５人▽三次市３人▽庄原市３人▽坂町３人▽竹原市２人▽安芸高田市１人▽北広島町１人▽世羅町１人。県外は６人で、島根県２人、長崎県４人だった。