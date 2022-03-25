【速報】広島県福山市で178人感染 25日新型コロナ
2022/3/25 10:13
広島県福山市は25日、市内で新たに１７８人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の18日（１６１人）に比べて17人増え、３日連続で１００人を上回った。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は25日、市内で新たに１７８人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の18日（１６１人）に比べて17人増え、３日連続で１００人を上回った。
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