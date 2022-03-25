【速報】広島県福山市で178人感染　25日新型コロナ　

広島県福山市は25日、市内で新たに１７８人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の18日（１６１人）に比べて17人増え、３日連続で１００人を上回った。

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県で920人感染１人死亡 24日新型コロナ

▶ニュースレターなど「中国新聞メルマガ」お申し込み◀

