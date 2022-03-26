【速報】広島県福山市で166人感染　26日新型コロナ

広島県福山市は26日、市内で新たに１６６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１週間前の19日（１７１人）に比べて５人減ったが、４日連続で１００人を上回った。

▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

▶広島県で42日ぶりに新規感染者1000人超え、25日新型コロナ

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