【速報】広島県福山市で166人感染 26日新型コロナ
2022/3/26 11:09
広島県福山市は26日、市内で新たに１６６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１週間前の19日（１７１人）に比べて５人減ったが、４日連続で１００人を上回った。
▶【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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