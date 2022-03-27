【速報】島根県103人感染 27日の新型コロナ
2022/3/27 10:29
島根県と松江市は27日、新たに１０３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。保健所管内別で松江51人、浜田24人、出雲、県央が各９人、雲南、益田が各５人。１００人超えは３日連続で、３月の感染者は計２５３９人となった。
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