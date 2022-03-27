【速報】広島県福山市で145人感染 27日新型コロナ
2022/3/27 10:54
広島県福山市は27日、市内で新たに１４５人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。１週間前の20日（１３２人）と比べて13人増えた。５日連続で１００人を上回った。
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