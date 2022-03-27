【速報】山口県234人感染　27日新型コロナ

山口県で27日、新たに２３４人の新型コロナウイルス感染が確認された。

居住地は下関市45人、宇部市40人、山口市39人、周南市26人、山陽小野田市24人、岩国市18人、防府市17人、下松市８人、光市と萩市が各４人、柳井市、長門市、広島県が各２人、周防大島町、奈良県、福岡県が各１人。

▶【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

