岡山県415人感染　27日新型コロナ

岡山県で27日、新たに４１５人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。

内訳は、岡山市１６７人（居住地調査中）、倉敷市１１５人、総社市22人、津山市17人、玉野市16人、赤磐市12人、井原市、和気町各10人、真庭市８人、瀬戸内市６人、矢掛、美咲町各４人、高梁、備前、美作、浅口市各３人、笠岡市、鏡野、勝央町各２人、新見市、早島、久米南、吉備中央町、県外、居住地非公表が各１人。

▶【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

