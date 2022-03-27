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【女子サッカー】広島、競り負け４連敗　ＷＥリーグ

2022/3/27 22:53
【広島―三菱重工浦和】後半１９分、自陣ゴール前で競り合う広島の近賀（左端）やＧＫ福元（３１）＝撮影・田中慎二

【広島―三菱重工浦和】後半１９分、自陣ゴール前で競り合う広島の近賀（左端）やＧＫ福元（３１）＝撮影・田中慎二

　サッカー女子のＹｏｇｉｂｏ　ＷＥリーグは２７日、広島広域公園第一球技場などで第１５節の４試合があり、広島は三菱重工浦和に０―１で競り負け、４連敗となった。広島は勝ち点９で９位のまま。三菱重工浦和は勝ち点２６で得失点差の３位。
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