岡山県255人感染2人死亡　28日新型コロナ

岡山県で28日、新たに２５５人の新型コロナウイルス感染と２人の死亡が確認された。

感染者の内訳は、岡山市１２０人（居住地調査中）、倉敷市68人、津山市17人、総社市16人、真庭市５人、笠岡、井原市、早島町各４人、高梁市３人、玉野、備前市、奈義町、県外各２人、新見、瀬戸内、赤磐、美作市、矢掛、吉備中央町各１人。２人の死亡は、県と岡山市が発表した。

▶【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

