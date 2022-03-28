広島県685人感染1人死亡　28日新型コロナ

広島県内で28日、６８５人の新型コロナウイルス感染が発表された。１週間前の21日（４４５人）と比べて２４０人増えた。県が１人の死者を公表し、県内の死者の累計は４４７人となった。

６８５人の居住地は、広島市３３８人▽福山市１００人▽東広島市55人▽呉市46人▽尾道市41人▽三原市30人▽府中町11人▽海田町８人▽熊野町８人▽竹原市７人▽廿日市市７人▽世羅町６人▽府中市５人▽安芸高田市４人▽江田島市４人▽三次市３人▽庄原市３人▽大竹市３人▽北広島町３人▽安芸太田町１人。県外は２人で、山口県１人、京都府１人だった。