地方経済
福屋の竹重さん、電話応対でＶ２ コンクール広島県大会
2020/10/9
日本電信電話ユーザ協会広島支部は８日、電話応対コンクールの入賞者を発表した。日本語部門の広島県大会は福屋（広島市中区）の竹重由紀子さん（３８）が２年連続で、英語部門の中国・九州大会は山田養蜂場（岡山県鏡野町）の長島未空さん（２２）が優勝した。
（ここまで 122文字/記事全文 502文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
同じ日の経済ニュースの記事
-
西条柿の出荷量、例年の７割 東広島、長梅雨や猛暑響く (10/9)
東広島市が発祥の地とされる西条柿の出荷が８日、同市八本松東の東広島流通センターで始まった。ＪＡ広島中央（同市）によると、長梅雨や猛暑の影響で出荷は例年の７割の１５トンを見込んでいる。
-
広島都市圏９月ＤＩ、３カ月連続改善 製造業上向く
(10/9)
広島商工会議所がまとめた９月の景気観測調査で、広島都市圏の企業の景況判断指数（ＤＩ）はマイナス５０・０と前月から６・７ポイント上がり、３カ月連続で改善した。自動車関連を中心に製造業で回復が進んだ。
-
福屋の竹重さん、電話応対でＶ２ コンクール広島県大会 (10/9)
日本電信電話ユーザ協会広島支部は８日、電話応対コンクールの入賞者を発表した。日本語部門の広島県大会は福屋（広島市中区）の竹重由紀子さん（３８）が２年連続で、英語部門の中国・九州大会は山田養蜂場（岡山...
-
エネコム、Ｗｉ―Ｆｉ６のルーターを１５日から貸与
(10/9)
情報通信のエネルギア・コミュニケーションズ（広島市中区）は１５日、最新規格の高速無線ＬＡＮ「Ｗｉ―Ｆｉ６」に対応するルーターのレンタルを始める。接続する機器が１０台程度になっても、スムーズに通信でき...