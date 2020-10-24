広島市信組が最高益を更新　上半期単独業績

広島市信用組合（中区）は２３日、２０２０年度上半期（４〜９月）の単独業績を発表した。売上高に当たる経常収益は８４億３５００万円と前年同期に比べ１・０％増えた。近年の積極的な貸し出しが寄与した。１７年連続の増収。純利益は１９億１１００万円と４・２％増。９年連続の増益で過去最高となった。本業のもうけを示す実質業務純益は４９億８３００万円と３・０％増えた。

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