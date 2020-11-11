地方経済
【新地場企業群像】品質磨き、世界から信用 守谷刃物研究所（安来市）
2020/11/11
日本刀を生み出す玉鋼の伝統を継ぐ高級特殊鋼「ヤスキハガネ」を原料に、徹底した品質管理の精密部品造りで世界の信用を得る。分野は自動車や航空、宇宙機器、医療器具、半導体と多岐にわたり、地道な技術開発で挑戦の幅を広げる。
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