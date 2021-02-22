地方経済

青山商事、女性向けニーズ拡大へ部を新設

2021/2/22 22:27

　青山商事は２２日、４月１日付の組織再編と役員人事を発表した。新型コロナウイルスの影響で業績が低迷する中、商品戦略や所有する不動産の有効活用などを進める。
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