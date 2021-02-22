地方経済

東京―鳥取間の夜間バス、コロナで廃止　運行３社、３月１６日

2021/2/22 22:27

　日本交通（鳥取市）日ノ丸自動車（同）など３社は、共同運行で鳥取県と東京都を結ぶ夜間高速バス「キャメル号」２路線を３月１６日に廃止する。新型コロナウイルス感染拡大に伴う運休が続き、再開を断念した。中国運輸局によると、新型コロナの影響で高速バスの運休が相次いでいるが、廃止は珍しいという。
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