地方経済
中国労金３年ぶり減益 ２０年度決算
2021/6/5 13:00
中国労働金庫（広島市南区）は４日、２０２０年度の単独決算を発表した。売上高に当たる経常収益は１７２億７千万円で前年より０・９％増え、３年連続の増収。住宅ローンが堅調で貸出金利息が伸びた。純利益は２１億５００万円で６・３％減り、３年ぶりの減益。前年は退職金制度の変更に伴う特別利益があった。
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