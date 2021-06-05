地方経済

中国経産局、職域接種に向け相談窓口設置

2021/6/5 13:00

　中国経済産業局は４日、一般の人が職場で新型コロナウイルスのワクチンを受ける「職域接種」の企業向け相談窓口を設けた。
（ここまで 58文字/記事全文 195文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする

  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

同じ日の経済ニュースの記事
一覧

  • ピオーネ、ウメと好相性　三次ワイナリーがリキュール (6/5)

    　広島三次ワイナリー（三次市）は５日、地元産のピオーネと県産のウメで造ったリキュール「広島梅馨（ばいけい）」を発売する。ウメと合わせた商品は同社で初めて。新型コロナウイルスの影響で続く家飲み需要を受け...

  • 中国経産局、職域接種に向け相談窓口設置 (6/5)

    　中国経済産業局は４日、一般の人が職場で新型コロナウイルスのワクチンを受ける「職域接種」の企業向け相談窓口を設けた。

  • 中国労金３年ぶり減益　２０年度決算 (6/5)

    　中国労働金庫（広島市南区）は４日、２０２０年度の単独決算を発表した。売上高に当たる経常収益は１７２億７千万円で前年より０・９％増え、３年連続の増収。住宅ローンが堅調で貸出金利息が伸びた。純利益は２１...