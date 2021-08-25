地方経済
合弁２社の出資構成見直し マツダ、中国ビジネスを最適化
2021/8/25 13:00
マツダは２４日、中国で生産や販売を担う合弁会社の出資構成を見直すと発表した。マツダと中国の長安汽車が折半出資する長安マツダの株式の一部を、現地の生産委託先の一汽乗用車が取得する。さらにマツダと一汽乗用車の合弁会社である一汽マツダが長安マツダの子会社になる。現地会社の関係を密接にし、販売体制を効率化する。
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