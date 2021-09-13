地方経済

賃貸住宅管理、所有者対象にセミナー　広島で１０月３日

2021/9/13 22:14

　日本賃貸住宅管理協会広島県支部は１０月３日午後１時半〜５時１０分、賃貸住宅の所有者を対象にした住環境向上セミナーを、広島市中区中島町の広島国際会議場で開く。無料。
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