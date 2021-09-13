地方経済

クニヒロがカキ加工場建設　欧米市場見据え衛生対策強化

2021/9/13 22:14
カキの大きさ選別と洗浄の機械が並ぶ大型加工場内の区画

カキの大きさ選別と洗浄の機械が並ぶ大型加工場内の区画

　水産加工のクニヒロ（尾道市）は、衛生対策を強化したカキの大型加工場を本社敷地に建設した。欧米市場を見据え、カキ商品の輸出に向けた基盤を整えた。国際的な食品安全規格の認証取得などを今後目指す。
（ここまで 96文字/記事全文 480文字）

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