地方経済
クニヒロがカキ加工場建設 欧米市場見据え衛生対策強化
2021/9/13 22:14
水産加工のクニヒロ（尾道市）は、衛生対策を強化したカキの大型加工場を本社敷地に建設した。欧米市場を見据え、カキ商品の輸出に向けた基盤を整えた。国際的な食品安全規格の認証取得などを今後目指す。
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