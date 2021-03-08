１月経常黒字２・３％減　コロナ流行で訪日客低迷

財務省が８日発表した１月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は、前年同月比２・３％減の６４６８億円だった。黒字は７９カ月（６年７カ月）連続。新型コロナウイルスの世界的流行による訪日外国人客数の低迷が響き、旅行収支の黒字幅が縮小した。

経常収支のうち、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は１３０１億円の赤字。輸出は２・７％増の５兆６９１６億円、輸入は１０・９％減の５兆８２１７億円だった。旅行や貨物輸送を含むサービス収支は４８０９億円の赤字だった。