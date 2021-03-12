米、２００兆円対策が成立 バイデン氏「国を再構築」
2021/3/12 5:54
【ワシントン共同】バイデン米大統領は１１日、新型コロナウイルスの流行で打撃を受けた家計や企業を支援する総額１兆９千億ドル（約２００兆円）規模の追加経済対策案に署名し、政権発足後初めての大型対策が成立した。今月中に１人当たり最大１４００ドル（約１５万円）の現金給付などを開始する方針で、復興途上にある米国の景気回復が大きく加速しそうだ。
バイデン氏は署名時、記者団に「この歴史的な法案は、国の中核を再構築するためのものだ」と強調。当初は１２日に行うはずだった署名を１日前倒した。米議会では上院が６日、下院が１０日に可決していた。
あなたにおすすめの記事
経済の最新記事
- 東北新社、外資規制で放送法違反 事業認定取り消し焦点 [政治] (3/5 21:27)
- 東北新社の認定取り消しへ 衛星放送、総務省に「重大瑕疵」 [政治] (3/12 11:17)
- 信号無視など違反１１種が対象 ７５歳以上の運転技能検査 [社会] (3/11 10:31)
- 男女１２人に重いアレルギー反応 新型コロナワクチン接種後 [科学・環境・医療] (3/12 0:29)
- 米紙に震災支援謝意の全面広告 「揺るぎない日米友情」 [国際] (3/11 23:11)
農林水産省は１２日、地域の農林水産物や食品のブランドを守る地理的表示（ＧＩ）保護制度の対象に、岩手県の「甲子柿」とベトナムの「ルックガン ライチ」の２品目を登録したと発表した。ＧＩは計１０６品目とな...
日本郵政と楽天が資本提携する方針を固めたことが１２日、分かった。 日本郵政傘下の日本郵便と楽天は昨年１２月、デジタル技術を活用した物流事業の効率化を柱とする戦略的提携で基本合意したと発表しており、関...
＜２２５種＞ ２９７１９円０８銭 前日比 ＋５０７円４４銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １９４９．３２ 前日比 ＋２４．４０
１４時現在 １ドル＝ １０８円７２銭〜 １０８円７３銭 前日比 −０円０６銭 １ユーロ＝ １３０円０８銭...
日本郵政グループが、保険営業に携わる日本郵便の郵便局員らを来年春にかんぽ生命保険へ出向させることが２５日分かった。対象は最大１万人規模に上る。２０１９年に表面化した保険不正販売の再発防止の一環で、営...