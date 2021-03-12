米、２００兆円対策が成立　バイデン氏「国を再構築」

【ワシントン共同】バイデン米大統領は１１日、新型コロナウイルスの流行で打撃を受けた家計や企業を支援する総額１兆９千億ドル（約２００兆円）規模の追加経済対策案に署名し、政権発足後初めての大型対策が成立した。今月中に１人当たり最大１４００ドル（約１５万円）の現金給付などを開始する方針で、復興途上にある米国の景気回復が大きく加速しそうだ。

バイデン氏は署名時、記者団に「この歴史的な法案は、国の中核を再構築するためのものだ」と強調。当初は１２日に行うはずだった署名を１日前倒した。米議会では上院が６日、下院が１０日に可決していた。