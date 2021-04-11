競泳のリレー要員に塩浦、白井ら 五輪代表は３３人
2021/4/11 15:33
日本水連は１１日、競泳の東京五輪代表にリレー要員として、男子の塩浦慎理、女子の白井璃緒、増田葵、池本凪沙の４人を選んだと発表した。五輪代表は計３３人（男子１７、女子１６）となった。
代表は次の通り。
▽男子 中村克、入江陵介、砂間敬太、塩浦慎理、松元克央、佐藤翔馬、武良竜也、水沼尚輝、川本武史、本多灯、瀬戸大也、萩野公介、井狩裕貴、関海哉、難波暉、柳本幸之介、高橋航太郎
▽女子 小堀倭加、難波実夢、渡部香生子、青木玲緒樹、長谷川涼香、寺村美穂、大橋悠依、谷川亜華葉、池本凪沙、池江璃花子、酒井夏海、五十嵐千尋、大本里佳、白井璃緒、増田葵、小西杏奈
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