３月の貸出残高、４カ月連続最大 日銀、飲食業で資金需要
2021/4/12 10:48
日銀が１２日発表した３月の貸出・預金動向（速報）によると、国内銀行と信用金庫を合わせた月中平均の貸出残高は前年同月比６・３％増の５７９兆９９４５億円で、２０００年１月の公表開始以降の最大を４カ月連続で更新した。新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、打撃が大きい飲食・宿泊業で手元資金の追加的な需要が高まった。
国内銀行は５・９％増の５０３兆８７２９億円。内訳は、大手銀などの「都銀等」が６・７％増の２３３兆７６０２億円、地方銀行と第二地方銀行の合計は５・２％増の２７０兆１１２７億円だった。
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