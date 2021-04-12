東証反落、終値は２万９５３８円　コロナ拡大警戒、取引は低調

週明け１２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は反落した。新型コロナの国内感染再拡大が警戒され、次第に下げ幅を広げた。終値は前週末比２２９円３３銭安の２万９５３８円７３銭で、１日以来の安値を付けた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４・８８ポイント安の１９５４・５９。取引は低調に推移し、出来高は約９億５４００万株で約３カ月ぶりの少なさだった。

コロナ対応の「まん延防止等重点措置」の適用対象に東京、京都、沖縄の３都府県が加わった。外出控えで消費が鈍り、国内景気の全面的な回復には一段と時間がかかるとの懸念を招いた。