高島屋、１７年ぶりの通期赤字 新型コロナの時短営業響く
2021/4/12 18:00
高島屋が１２日発表した２０２１年２月期連結決算の純損益は３３９億円の赤字（前期は１６０億円の黒字）に転落した。通期赤字は３６億円の純損失となった０４年２月期以来、１７年ぶり。新型コロナウイルス感染症流行による店舗の時短営業などで来店客が大幅に減少した。
売上高に当たる営業収益は前期比２５・９％減の６８０８億円で、本業のもうけを示す営業損益は１３４億円の赤字だった。昨春の緊急事態宣言を受けた臨時休業もあり、入国制限で訪日外国人客向けの売り上げが９割減ったことも痛手となった。外出自粛で主力の衣料品販売が不振だった。
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