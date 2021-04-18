１４都県１９市長選が投開票 富山は与野党相乗り新人
2021/4/18 22:44
４月に首長選が相次ぐ「ミニ統一地方選」は１８日、３回目の投開票日を迎え、１４都県の１９市長選が投開票された。県庁所在地の富山市では自民、立憲民主、公明、国民民主各党が推薦する元県議の新人が元衆院議員ら３新人を破った。松江市では自民、公明、国民推薦の新人が勝利した。
香川県丸亀市では、立民が実質支援する現職と自公推薦の新人が対決した。
１８日には、沖縄県うるま市など１８市長選が告示され、無投票で２市長が決まった。残る１６市長選は、１１日告示の名古屋市と合わせて２５日に投開票される。
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