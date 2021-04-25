野党共闘の松木氏、当選確実 衆院北海道２区補選
2021/4/25 20:42
収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元農相（自民党離党）の議員辞職に伴う衆院北海道２区補欠選挙は２５日投開票され、立憲民主党元職の松木謙公氏（６２）＝国民、社民推薦＝が、保守系無所属の元地元民放アナウンサー鶴羽佳子氏（５３）ら新人５人を破り、５回目の当選を確実にした。共産党も支援する野党共闘候補の松木氏の勝利で、野党側は次期衆院選に向け弾みをつけた形だ。
自民は吉川元農相の在宅起訴を受け候補者擁立を見送り、公明党が自主投票としたことで与野党対決の構図が崩れていた。
松木氏は選挙戦で、新型コロナウイルスの経済対策として消費税減税を主張していた。
あなたにおすすめの記事
政治の最新記事
- 桜島で噴火、火砕流を確認 警戒範囲２・４キロに拡大 [社会] (4/25 9:56)
- 尼崎ＪＲ脱線事故１６年で献花 緊急宣言下、慰霊式は中止 [社会] (4/25 18:47)
- 日比野菜緒、二宮真琴組が決勝へ テニスのイスタンブール選手権 [スポーツ] (4/24 22:54)
- 長谷川フル出場、ミラン決勝進出 サッカー女子イタリア杯 [スポーツ] (4/24 23:22)
- アストンビラ岩渕はフル出場 イングランド女子リーグ [スポーツ] (4/24 22:56)
建設現場でアスベスト（石綿）を吸い肺がんや中皮腫などの健康被害を受けた元労働者と遺族が国と建材メーカーに損害賠償を求めた４件の訴訟の上告審で、最高裁第１小法廷（深山卓也裁判長）が判決期日をいずれも５...
河井案里前参院議員（４７）の当選無効に伴う参院広島選挙区再選挙は２５日投開票され、政治団体「結集ひろしま」新人の宮口治子氏（４５）＝立憲民主、国民民主、社民推薦＝が、自民党新人の西田英範氏（３９）＝...
次期衆院選の前哨戦となる衆院北海道２区と参院長野選挙区の補欠選挙、参院広島選挙区再選挙が２５日投開票され、自民党は全敗を喫した。立憲民主党など野党は４党共闘で臨み３勝した。菅政権発足後、初の国政選挙...
任期満了に伴う名古屋市長選は２５日投開票の結果、無所属の現職河村たかし氏（７２）が５回目の当選を確実にした。元自民党市議の横井利明氏（５９）＝自民、立民、公明、国民推薦＝ら無所属新人３人を破った。市...
新型コロナウイルスに感染した立憲民主党の羽田雄一郎元国土交通相の死去に伴う参院長野選挙区補欠選挙は２５日投開票され、羽田氏の弟で立民新人羽田次郎氏（５１）＝共産、国民、社民推薦＝が、自民党新人小松裕...