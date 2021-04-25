野党共闘の松木氏、当選確実　衆院北海道２区補選

収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元農相（自民党離党）の議員辞職に伴う衆院北海道２区補欠選挙は２５日投開票され、立憲民主党元職の松木謙公氏（６２）＝国民、社民推薦＝が、保守系無所属の元地元民放アナウンサー鶴羽佳子氏（５３）ら新人５人を破り、５回目の当選を確実にした。共産党も支援する野党共闘候補の松木氏の勝利で、野党側は次期衆院選に向け弾みをつけた形だ。

自民は吉川元農相の在宅起訴を受け候補者擁立を見送り、公明党が自主投票としたことで与野党対決の構図が崩れていた。

松木氏は選挙戦で、新型コロナウイルスの経済対策として消費税減税を主張していた。