ＪＲ東日本、民営化後初の赤字　５７７９億円、２１年３月期

ＪＲ東日本が２８日発表した２０２１年３月期連結決算は、純損益が５７７９億円の赤字（前期は１９８４億円の黒字）だった。１９８７年の国鉄民営化以降、初めて赤字となった。新型コロナウイルス感染拡大の影響で鉄道の利用客が減り、商業施設やホテルの事業も低迷した。

売上高は前期比４０・１％減の１兆７６４５億円と２年連続の減収。新型コロナで旅行や出張の需要が落ち込み、新幹線の運輸収入は前年の約３割にとどまった。在来線も在宅勤務の拡大などで約６割だった。

鉄道設備やホテルなどの収益力低下に伴って固定資産の減損処理を行うなどし、１６７２億円の特別損失を計上した。