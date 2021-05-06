英２１年ＧＤＰ予想を上方修正 ワクチン拡大、中銀予測
2021/5/6 22:22
【ロンドン共同】英中央銀行イングランド銀行（ＢＯＥ）は６日、２０２１年の実質国内総生産（ＧＤＰ）が前年比７・２５％増加するとの予測を示した。新型コロナウイルスのワクチン接種が進んで景気回復への期待が高まっており、５％増を見込んでいた従来予想を上方修正した。
コロナ禍が直撃した２０年は１０％減から９・７５％減に修正した。２１年１〜３月期は感染再拡大が影響したが、英政府が段階的に経済活動を再開させることで「力強く回復する」とした。ただ「経済の先行きは依然として不透明だ」とも指摘した。
２２年の予測は７・２５％増から５・７５％増に引き下げた。
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