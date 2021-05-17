東京株式　１７日１０時３０分　　

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＜２２５種＞
２７９６１円７１銭
前日比 −１２２円７６銭
＜ＴＯＰＩＸ＞
１８８４．１２
前日比 ＋００．７０
＜２２５種＞ ２７９６１円７１銭 前日比 −１２２円７６銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １８８４．１２ 前日比 ＋００．７０
１０時３０分現在 １ドル＝ １０９円３４銭〜 １０９円３５銭 前日比 ＋０円０４銭 １ユーロ＝ １３２円７１銭...
週明け１７日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１０９円台前半で取引された。 午前１０時現在は前週末比０５銭円安ドル高の１ドル＝１０９円４３〜４４銭。ユーロは２６銭円安ユーロ高の１ユーロ＝１３２...
１７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比７円０８銭安の２万８０７７円３９銭となった。
７時現在 １ドル＝ １０９円３５銭〜 １０９円３６銭 前日比 ＋０円０３銭 １ユーロ＝ １３２円８１銭...
＜２２５種＞ ２７９６１円７１銭 前日比 −１２２円７６銭 ＜ＴＯＰＩＸ＞ １８８４．１２ 前日比 ＋００．７０
１０時３０分現在 １ドル＝ １０９円３４銭〜 １０９円３５銭 前日比 ＋０円０４銭 １ユーロ＝ １３２円７１銭...
週明け１７日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１０９円台前半で取引された。 午前１０時現在は前週末比０５銭円安ドル高の１ドル＝１０９円４３〜４４銭。ユーロは２６銭円安ユーロ高の１ユーロ＝１３２...
１７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比７円０８銭安の２万８０７７円３９銭となった。
７時現在 １ドル＝ １０９円３５銭〜 １０９円３６銭 前日比 ＋０円０３銭 １ユーロ＝ １３２円８１銭...