ニュース

東京株式　１７日１０時３０分　　

2021/5/17 10:32

＜２２５種＞　　　　　　　　　

　２７９６１円７１銭　　　　　

　前日比　−１２２円７６銭　　

＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　

　１８８４．１２　　　　　　　

　前日比　＋００．７０　　　　


  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

経済の最新記事
一覧

  • 東京株式　１７日１０時３０分　 (5/17)

    ＜２２５種＞　　　　　　　　　　２７９６１円７１銭　　　　　　前日比　−１２２円７６銭　　＜ＴＯＰＩＸ＞　　　　　　　　　１８８４．１２　　　　　　　　前日比　＋００．７０　　　　

  • 為替相場　　１７日（日本時間１０時３０分） (5/17)

    １０時３０分現在　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１０９円３４銭〜　　　　　　　　　　１０９円３５銭　　　　前日比　　＋０円０４銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１３２円７１銭...

  • 東京円、１０９円台前半 (5/17)

    　週明け１７日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１０９円台前半で取引された。　午前１０時現在は前週末比０５銭円安ドル高の１ドル＝１０９円４３〜４４銭。ユーロは２６銭円安ユーロ高の１ユーロ＝１３２...

  • 東証、７円安 (5/17)

    　１７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比７円０８銭安の２万８０７７円３９銭となった。

  • 為替相場　　１５日（日本時間　７時） (5/17)

    　７時現在　　　　　　　　　　　１ドル＝　　　　　　　　　　　　　１０９円３５銭〜　　　　　　　　　　１０９円３６銭　　　　前日比　　＋０円０３銭　　　１ユーロ＝　　　　　　　　　　　　１３２円８１銭...

ニュース アクセスランキング