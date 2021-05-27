孤独対策参与に村木厚子氏　常設の官民協議会に参加

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村木厚子氏
政府は２７日、新型コロナウイルス禍で深刻化する孤独・孤立対策を担当する政策参与に元厚生労働事務次官の村木厚子氏を登用する方針を固めた。今後設置する常設の官民連絡協議会への参加を想定している。
村木氏とともに、ＮＰＯ法人「自立生活サポートセンター・もやい」の大西連理事長も登用する方針。
協議会のトップには孤独・孤立対策を担当する坂本哲志１億総活躍担当相が就き、６月以降に開催する。現場で支援に取り組む民間の意見を政策に反映し、支援団体同士の連携強化も図る狙い。
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政府は２７日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて生活に苦しむ人向けの特例貸付制度を巡り、６月末の申請期限を８月末まで２カ月間延長する方針を固めた。緊急事態宣言の長期化による雇用情勢悪化で申請が...
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