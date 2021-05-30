ピアニスト務川慧悟さん３位　登竜門のエリザベートコンクール

【ブリュッセル共同】世界的演奏家への登竜門、エリザベート王妃国際音楽コンクール（ピアノ部門）の決勝がブリュッセルで２９日まで行われ、パリ在住の務川慧悟さん（２８）＝愛知県東海市出身＝が３位、ドイツ・ハノーバー在住の阪田知樹さん（２７）＝名古屋市出身＝が４位となった。

２人は東京芸術大同期入学で、務川さんはフランスのパリ国立高等音楽院に、阪田さんはハノーバー音楽演劇大大学院にそれぞれ留学中。日本と欧州を拠点に第一線で活躍している。優勝はフランスのジョナタン・フルネルさん（２７）。

ピアノ部門は昨年開催の予定だったが、新型コロナ感染拡大で１年延期された。