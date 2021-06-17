ＡＮＡ、全量を次世代燃料に ５０年度までに脱炭素化達成へ
2021/6/17 16:58
全日本空輸を中核とするＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は１７日、２０５０年度に廃油や藻類などを原料とする次世代の航空機燃料へ全面的に切り替えを目指す構想を明らかにした。５０年度までに二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の実質ゼロを達成する目標を掲げており、現行の化石燃料に代わり、脱炭素化に寄与する持続可能な航空機燃料（ＳＡＦ）の活用を拡大する。
航空業界ではＣＯ２排出量の９割以上が航空機の運航から発生する。ＳＡＦは通常の航空機燃料に比べてＣＯ２排出量を８〜９割減らせる効果が期待され、脱炭素化に向けた切り札となる。水素や電気を動力源とする航空機の導入も視野に入れる。
あなたにおすすめの記事
経済の最新記事
- 中国、有人宇宙船打ち上げ 独自ステーション建設進む [国際] (6/17 12:02)
- ミャンマー選手、帰国拒否 国軍への３本指抗議で [国際] (6/17 1:30)
- 緊急事態宣言、沖縄除き解除へ ７都道府県はまん延防止に移行 [政治] (6/16 23:00)
- 全市区町村７月末までに完了 高齢者ワクチン接種、政府に回答 [科学・環境・医療] (6/17 0:53)
- 五輪観客、１万人上限へ 政府、５者協議で月内決定 [政治] (6/16 23:38)
ソフトバンクは１７日、ドイツの高級カメラメーカー、ライカが初めて開発したスマートフォン「Ｌｅｉｔｚ Ｐｈｏｎｅ １（ライツフォン ワン）」を７月以降に発売すると発表した。高画質の写真を撮影でき、ライ...
ニップン（旧日本製粉）は１７日、家庭用のパスタ製品３４品目とそば製品４品目を９月１日の納品分から値上げすると発表した。パスタ製品は約２・５〜４・０％、そば製品は約２・５〜６・０％引き上げる。原料とな...
全日本空輸を中核とするＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は１７日、２０５０年度に廃油や藻類などを原料とする次世代の航空機燃料へ全面的に切り替えを目指す構想を明らかにした。５０年度までに二酸化炭素（ＣＯ２...
不動産経済研究所が１７日に発表した首都圏（１都３県）の５月の新築マンション発売戸数は、過去最低だった前年同月の約６・６倍となる２５７８戸だった。新型コロナウイルス感染拡大前の２０１９年５月と比べても...
１６時現在 １ドル＝ １１０円６７銭〜 １１０円６８銭 前日比 −０円７４銭 １ユーロ＝ １３２円６０銭...